Президент відповів на петицію щодо підписів Єрмака у Мінську

В Офісі президента України дали відповідь на електронну петицію з вимогою негайно відкликати підписи представника України, глави ОПУ Андрія Єрмака під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року

Фото: president.gov.ua

В Офісі президента України дали відповідь на електронну петицію з вимогою негайно відкликати підписи представника України, глави ОПУ Андрія Єрмака під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року

Як передає RegioNews, посилаючись на сайт петицій, у президента, немає таких уповноважень.

"За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ - протокол, який носить декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження президентом України на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством", - йдеться у відповіді.

Також зазначається, що згідно з Конституцією України "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України".

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.