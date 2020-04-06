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06 квітня 2020, 16:52 28

У Telegram з'явились стікери про корупційний скандал братів Єрмаків

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06 квітня 2020, 16:52 28
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В месенджері Telegram появився набір стікерів із сатиричними зображеннями керівника Офісу президента Андрія Єрмака та його брата Дениса
Фото: Shutterstock
В месенджері Telegram появився набір стікерів із сатиричними зображеннями керівника Офісу президента Андрія Єрмака та його брата Дениса

Про це повідомляє RegioNews.

Спочатку українці реагували в соцмережах мемами і фотожабами на безглузді виправдання Єрмака-старшого під час брифінгу щодо появи у нього елітного авто.

А вже після касетного скандалу довкола глави Офісу президента і його брата, коли стали відомі реальні факти торгівлі державними посадами, пішла ціла хвиля народної творчості.

Зокрема, в месенджері Telegram появився набір стікерів "Андрій Єрмак і торгівля посадами".

Їх опублікував Telegram-канал "Резонансні новини України". Додати набір стікерів можна за посиланням.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.


Андрій Єрмак Офіс президента корупція Telegram
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