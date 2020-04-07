Єрмак пропонував мені людей на заступників - Венедиктова

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак рекомендував генеральному прокурору Ірині Венедіктовій людей, яких могли би розглядати на посаду її заступників

Фото: facebook/pgo.gov.ua

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак рекомендував генеральному прокурору Ірині Венедіктовій людей, яких могли би розглядати на посаду її заступників

Як передає RegioNews, про це вона розповіла "Українській правді".

"Пан Єрмак мені правда рекомендував людей подивитися на заступників. Я подивилася і, на жаль, вони не підійшли мені. І пан Єрмак жодним чином ні на чому не наполягав, він сказав: подивись, послухай і т.д. Ігоря Коломойського я не бачила в житті і не спілкувалася з ним навіть по телефону, тобто він мені взагалі нікого не міг рекомендувати", - розказала генпрокурор.

За її словами, вона з Єрмаком близько не знайома, але має з ним "робочі конструктивні відносини".

Щодо призначення своїми заступниками Ігора Сидоренка, Андрія Любовича (за даними ЗМІ, їх обох пов’язують з Єрмаком і Ігорем Коломойським – ред.) та Ігоря Мустецу (пов'язують з Іллею Павлюком, який допомагав Зе!Команді на виборах і мав свою групу у фракції – ред.), то Венедіктова запевнила, що обирала їх за "суто професіональними" критеріями.

"У мене задача на сьогодні – відновити потужну державну інституцію. Тому, звичайно, логічно призначати заступників, які були прокурорами", - пояснила вона.

Також генпрокурор додала, що людей в ОГПУ їй рекомендували різні люди, деякі приходили самі. "І я вам хочу сказати, що рекомендацій було більше, ніж кандидатів я взагалі подивилася. Всі: і народні депутати мені, звичайно, рекомендували, і люди, які активісти, дуже багато людей, і пов'язаних з владою, і непов'язаних давали рекомендації", - уточнила вона.

Так, Мустецу їй рекомендували "з прокурорського середовища", а не нардепи з групи Павлюка, як про це пишуть у ЗМІ.

При цьому Венедіктова спростувала інформацію, що може бути відновлена військова прокуратура і що Мустеца залучений якраз під цю функцію. За її словами, це не відповідає дійсності.

За словами генпрокурора, наразі Мустеца відповідає за міжнародне співробітництво і представництво в суді, але вона його розглядає на силовий блок – у Нацпол.

Нагадаємо, 2 квітня перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца став першим заступником генпрокурора Ірини Венедіктової.