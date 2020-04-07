Єрмак пропонував мені людей на заступників - Венедиктова
Як передає RegioNews, про це вона розповіла "Українській правді".
"Пан Єрмак мені правда рекомендував людей подивитися на заступників. Я подивилася і, на жаль, вони не підійшли мені. І пан Єрмак жодним чином ні на чому не наполягав, він сказав: подивись, послухай і т.д. Ігоря Коломойського я не бачила в житті і не спілкувалася з ним навіть по телефону, тобто він мені взагалі нікого не міг рекомендувати", - розказала генпрокурор.
За її словами, вона з Єрмаком близько не знайома, але має з ним "робочі конструктивні відносини".
Щодо призначення своїми заступниками Ігора Сидоренка, Андрія Любовича (за даними ЗМІ, їх обох пов’язують з Єрмаком і Ігорем Коломойським – ред.) та Ігоря Мустецу (пов'язують з Іллею Павлюком, який допомагав Зе!Команді на виборах і мав свою групу у фракції – ред.), то Венедіктова запевнила, що обирала їх за "суто професіональними" критеріями.
"У мене задача на сьогодні – відновити потужну державну інституцію. Тому, звичайно, логічно призначати заступників, які були прокурорами", - пояснила вона.
Також генпрокурор додала, що людей в ОГПУ їй рекомендували різні люди, деякі приходили самі. "І я вам хочу сказати, що рекомендацій було більше, ніж кандидатів я взагалі подивилася. Всі: і народні депутати мені, звичайно, рекомендували, і люди, які активісти, дуже багато людей, і пов'язаних з владою, і непов'язаних давали рекомендації", - уточнила вона.
Так, Мустецу їй рекомендували "з прокурорського середовища", а не нардепи з групи Павлюка, як про це пишуть у ЗМІ.
При цьому Венедіктова спростувала інформацію, що може бути відновлена військова прокуратура і що Мустеца залучений якраз під цю функцію. За її словами, це не відповідає дійсності.
За словами генпрокурора, наразі Мустеца відповідає за міжнародне співробітництво і представництво в суді, але вона його розглядає на силовий блок – у Нацпол.
Нагадаємо, 2 квітня перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца став першим заступником генпрокурора Ірини Венедіктової.
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