В Києві за минулу добу ще 22 осіб захворіли коронавірусом
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, серед виявлених хворих 5 жінок віком від 29 до 71 року, і 16 чоловіків віком від 24 до 82 років, в їх числі 2 медики.
Також захворів 8-річний хлопчик.
4 випадки коронавірусу виявлено в Києво-печерській лаврі.
9 пацієнтів госпіталізовані, 13 перебувають вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Експрес-тестування провели для майже 2600 осіб, лабораторно перевірили на наявність коронавірусу зразки у 2124 мешканців міста.
Кличко зазначив, що влада робить все, аби зупинити поширення вірусу, і закликав киян потерпіти під час запроваджених обмежень.
"Ми повинні зробити все, щоб ситуація не рванула, не було стрімкого зростання кількості хворих, витримати кілька тижнів і залишитись здоровими і живими, а тоді буде послаблення і зняття обмежень", - сказав Кличко.
Він також уточнив з приводу ідеї заборони пересування приватного транспорту у Києві.
"Якщо далі буде недотримання правил, держава може запровадити найсуворіші обмеження, коли їздитимуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність міста", - додав Кличко.
Лабораторно підтверджені випадки додались в наступних районах:
Голосіївський +2
Дарницький +3
Деснянський +1
Дніпровський +3
Оболонський 0
Печерський +5
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський 0
Шевченківський +3
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Нагадаємо, станом на 9 годину ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.
Раніше в МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
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