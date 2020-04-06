08:59  06 квітня
Сьогодні почали діяти посилені правила карантину: що варто знати
09:11  06 квітня
Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 1319
11:57  06 квітня
Влада не планує переносити місцеві вибори
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2020, 12:23 17

В Києві за минулу добу ще 22 осіб захворіли коронавірусом

Читайте также
на русском языке
06 квітня 2020, 12:23 17
Читайте также на русском языке
Станом на 6 квітня у Києві нараховується 267 підтверджених випадків коронавірусу, за минулу добу виявили ще 22 хворих
Фото: Telegram
Станом на 6 квітня у Києві нараховується 267 підтверджених випадків коронавірусу, за минулу добу виявили ще 22 хворих

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, серед виявлених хворих 5 жінок віком від 29 до 71 року, і 16 чоловіків віком від 24 до 82 років, в їх числі 2 медики.

Також захворів 8-річний хлопчик.

4 випадки коронавірусу виявлено в Києво-печерській лаврі.

9 пацієнтів госпіталізовані, 13 перебувають вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

Експрес-тестування провели для майже 2600 осіб, лабораторно перевірили на наявність коронавірусу зразки у 2124 мешканців міста.

Кличко зазначив, що влада робить все, аби зупинити поширення вірусу, і закликав киян потерпіти під час запроваджених обмежень.

"Ми повинні зробити все, щоб ситуація не рванула, не було стрімкого зростання кількості хворих, витримати кілька тижнів і залишитись здоровими і живими, а тоді буде послаблення і зняття обмежень", - сказав Кличко.

Він також уточнив з приводу ідеї заборони пересування приватного транспорту у Києві.

"Якщо далі буде недотримання правил, держава може запровадити найсуворіші обмеження, коли їздитимуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність міста", - додав Кличко.

Лабораторно підтверджені випадки додались в наступних районах:

Голосіївський +2
Дарницький +3
Деснянський +1
Дніпровський +3
Оболонський 0
Печерський +5
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський 0
Шевченківський +3

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 9 годину ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Раніше в МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.


коронавірус Київ Віталій Кличко лікарні брифінг
Коронавірус на Донеччині: повідомили про першу смерть
06 квітня 2020, 12:03
Влада не планує переносити місцеві вибори
06 квітня 2020, 11:57
У Чернігівській області зафіксували перший летальний випадок від COVID-19
06 квітня 2020, 11:50
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 квітня 2020, 11:03
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »