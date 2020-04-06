В Києві за минулу добу ще 22 осіб захворіли коронавірусом

Станом на 6 квітня у Києві нараховується 267 підтверджених випадків коронавірусу, за минулу добу виявили ще 22 хворих

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Станом на 6 квітня у Києві нараховується 267 підтверджених випадків коронавірусу, за минулу добу виявили ще 22 хворих

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, серед виявлених хворих 5 жінок віком від 29 до 71 року, і 16 чоловіків віком від 24 до 82 років, в їх числі 2 медики.

Також захворів 8-річний хлопчик.

4 випадки коронавірусу виявлено в Києво-печерській лаврі.

9 пацієнтів госпіталізовані, 13 перебувають вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

Експрес-тестування провели для майже 2600 осіб, лабораторно перевірили на наявність коронавірусу зразки у 2124 мешканців міста.

Кличко зазначив, що влада робить все, аби зупинити поширення вірусу, і закликав киян потерпіти під час запроваджених обмежень.

"Ми повинні зробити все, щоб ситуація не рванула, не було стрімкого зростання кількості хворих, витримати кілька тижнів і залишитись здоровими і живими, а тоді буде послаблення і зняття обмежень", - сказав Кличко.

Він також уточнив з приводу ідеї заборони пересування приватного транспорту у Києві.

"Якщо далі буде недотримання правил, держава може запровадити найсуворіші обмеження, коли їздитимуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність міста", - додав Кличко.

Лабораторно підтверджені випадки додались в наступних районах:



Голосіївський +2

Дарницький +3

Деснянський +1

Дніпровський +3

Оболонський 0

Печерський +5

Подільський +4

Святошинський +2

Солом’янський 0

Шевченківський +3

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Нагадаємо, станом на 9 годину ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Раніше в МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.