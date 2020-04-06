В Киеве за минувшие сутки еще 22 человек заболели коронавирусом
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, среди выявленных больных 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года, и 16 мужчин в возрасте от 24 до 82 лет, в их числе 2 медика.
Также заболел 8-летний мальчик.
4 случая коронавируса обнаружено в Киево-Печерской лавре.
9 пациентов госпитализированы, 13 находятся дома на самоизоляции под контролем врачей.
Экспресс-тестирование провели для почти 2600 человек, лабораторно проверили на наличие коронавируса образцы в 2124 жителей города.
Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:
Голосеевский +2
Дарницкий +3
Деснянский +1
Днепровский +3
Оболонский 0
Печерский +5
Подольский +4
Святошинский 2
Соломенский 0
Шевченковский +3
Кличко отметил, что власть делает все, чтобы остановить распространение вируса, и призвал киевлян потерпеть во время введенных ограничений.
"Мы должны сделать все, чтобы ситуация не рванула, не было стремительного роста количества больных, выдержать несколько недель и остаться здоровыми и живыми, а тогда будет послабление и снятия ограничений", - сказал Кличко.
Он также уточнил по поводу идеи запрета передвижения частного транспорта в Киеве.
"Если дальше будет несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения, когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность города", - добавил Кличко.
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Напомним, по состоянию на 9 часов утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Ранее в МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
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