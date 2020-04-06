В Киеве за минувшие сутки еще 22 человек заболели коронавирусом

По состоянию на 6 апреля в Киеве насчитывается 267 подтвержденных случаев коронавируса, за минувшие сутки обнаружили еще 22 больных

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По состоянию на 6 апреля в Киеве насчитывается 267 подтвержденных случаев коронавируса, за минувшие сутки обнаружили еще 22 больных

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, среди выявленных больных 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года, и 16 мужчин в возрасте от 24 до 82 лет, в их числе 2 медика.

Также заболел 8-летний мальчик.

4 случая коронавируса обнаружено в Киево-Печерской лавре.

9 пациентов госпитализированы, 13 находятся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Экспресс-тестирование провели для почти 2600 человек, лабораторно проверили на наличие коронавируса образцы в 2124 жителей города.

Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский +2

Дарницкий +3

Деснянский +1

Днепровский +3

Оболонский 0

Печерский +5

Подольский +4

Святошинский 2

Соломенский 0

Шевченковский +3

Кличко отметил, что власть делает все, чтобы остановить распространение вируса, и призвал киевлян потерпеть во время введенных ограничений.

"Мы должны сделать все, чтобы ситуация не рванула, не было стремительного роста количества больных, выдержать несколько недель и остаться здоровыми и живыми, а тогда будет послабление и снятия ограничений", - сказал Кличко.

Он также уточнил по поводу идеи запрета передвижения частного транспорта в Киеве.

"Если дальше будет несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения, когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность города", - добавил Кличко.

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Напомним, по состоянию на 9 часов утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Ранее в МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.