Пік епідемії COVID-19 в Україні очікується на Великдень - МВС

Пік епідемії коронавірусної інфекції в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня

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Пік епідемії коронавірусної інфекції в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Порівнюючи динаміку поширення захворювання в Іспанії, Геращенко каже, що для України важкі часи ще попереду.

"28 лютого в Іспанії було виявлено всього лише 33 інфікованих. А всього через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу. В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів - 669 інфікованих. Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня ", - написав він.

Тому, за словами заступника голови МВС, головне, а по суті єдине завдання карантину - це зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії, коли кожен заражений, перед встановленням діагнозу встигав заразити 3-4 інших осіб.

"Епідемія зупиняється лише тоді, коли інфікований, до моменту виявлення у нього захворювання, за статистикою, встигає заразити менше однієї людини", - пояснив він.

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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

31 березня МОЗ оновив алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

31 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні може тривати щонайменше два місяці - до 12 травня.