У Чернігівській області зафіксували перший летальний випадок від COVID-19
Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.
"На жаль, сьогодні від ускладнень коронавірусу помер житель Борзнянського району. Щирі співчуття родині та близьким", - пише голова.
На жаль, сьогодні від ускладнень коронавірусу помер житель Борзнянського району. Щирі співчуття родині та близьким.Опубліковано Андрієм Прокопенком Неділя, 5 квітня 2020 р.
Увечері 3 квітня Прокопенко повідомив, що коронавірус підтверджено ще двом особам, які госпіталізовані до інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ.
На Борзнянщині є вже 6 випадків захворювання. 1 випадок зафіксовано у Корюківському районі. Загалом в області 7 підтверджених випадків COVID-19.
Він також запевнив, що Борзнянська ЦРЛ має необхідне матеріально-технічне оснащення та кадрове забезпечення.
Заклад має 2-поверхове окреме інфекційне відділення, працюють 2 лікарі-інфекціоністи, 4 терапевти, 1 педіатр та 2 анестезіологи. Відділення інтенсивної терапії оснащене 5 апаратами ШВЛ та 6 кисневими концентраторами. 1 апарат ШВЛ та 1 кисневий концентратор в інфекційному відділенні.
У Борзнянську ЦРЛ додатково направлені засоби захисту та дезинфекції.
Нагадаємо, село на Чернігівщині визнали осередком спалаху COVID-19. В селі Комарівка Борзнянського району встановлено контрольно-пропускний пункт. Транзитний рух, як і виїзд із села, припинено.
В Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.
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