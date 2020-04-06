Влада не планує переносити місцеві вибори
Про це виданню РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.
За його словами, згідно із українським законодавством, вибори заплановані на 25 жовтня, карантин буде діяти до кінця квітня, а про проведення виборів оголосять в середині літа.
Корнієнко додав, що на проведення виборів вистачить навіть 1 мільярда гривень замість запланованих 2,155 мільярдів.
"Вибори можна провести, ми їх не скасовуємо і не плануємо скасовувати. Ми будемо шукати оптимальний варіант, як піти назустріч уряду в тих сумах, які він пропонує, й одночасно зберегти можливість провести вибори на якісному рівні", - повідомив Корнієнко.
Він зазначив, що "Слуга народу" окрім висування нових кандидатів планує підтримувати "досвідчених керівників" на місцях.
"Як видно по новому уряду - ми вже переглянули політику "тільки нових облич". На місцевому рівні ми також будемо співпрацювати з тими командами і депутатами, які добре проявили себе. Зокрема - на низовому рівні", - сказав політик.
Також особливу увагу в партії приділять чинним місцевим депутатам на низовому рівні.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
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