Коронавірус на Донеччині: повідомили про першу смерть
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на допис голови Донецької ОДА Павла Кириленка на особистій Facebook-сторінці.
"У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 була підтверджена лабораторно. Зараз проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб”, - повідомив очільник ОДА.
Станом на 6 квітня у Донецькій області відомо про 9 випадків захворювання на COVID-19.
Тим часом на території Донецької області, яку тимчасово контролюють проросійські бойовики, 131 людину госпіталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію. Станом на 6 квітня відомо про 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Це жінка та її 3-річна дитина з Макіївки.
Також на атипову пневмонію захворів 62-річний пенсіонер. Так звана "голова МОЗ” невизнаної "ДНР” Ольга Довгошапко в ефірі одного із сепаратистських каналів повідомила, що чоловік почав відчувати себе зле 30 березня. Перед тим, 16 березня, їздив у підконтрольне Україні місто Курахове, аби отримати пенсію. Незважаючи на те, що температура у пенсіонера піднялася до 38 градусів, він продовжував ходити на роботу. Лікар, якого чоловік викликав до себе додому, госпіталізувала чоловіка до місцевої лікарні, де у нього лабораторно підтвердили коронавірус. Лише за попередніми підрахунками хворий міг устигнути інфікувати понад 30 своїх колег.
Нагадаємо, що станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, в Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус. На Закарпатті це перший випадок смерті від атипової пневмонії.
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