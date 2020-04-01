Карантин в Україні: Кабмін ввів нові заборони

Зважаючи на щоденне зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні, уряд вирішив з 1 квітня запровадити більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України

Зважаючи на щоденне зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні, уряд вирішив з 1 квітня запровадити більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України

Про це повідомляє RegioNews. посилаючись на пресслужбу Кабміну.

Зокрема, під час карантину, який триватиме до 24 квітня, серед внесених нових змін діятиме заборона на:

– перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

– проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Як зазначили в уряді, деякі обмежувальні заходи вже введені в дію місцевою владою.

Всі інші нововведення будуть опрацьовані з урахуванням пропозицій Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та профільних міністерств та відомств.

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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив нові обмеження на пересування людей.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.