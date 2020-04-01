Карантин в Україні: Кабмін ввів нові заборони
Про це повідомляє RegioNews. посилаючись на пресслужбу Кабміну.
Зокрема, під час карантину, який триватиме до 24 квітня, серед внесених нових змін діятиме заборона на:
– перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
– проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
Як зазначили в уряді, деякі обмежувальні заходи вже введені в дію місцевою владою.
Всі інші нововведення будуть опрацьовані з урахуванням пропозицій Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та профільних міністерств та відомств.
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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив нові обмеження на пересування людей.
25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.
1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.
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