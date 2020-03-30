В Україні посилили карантин

З 30 березня 2020 року режим карантину, запроваджений 12 березня по всій території України для запобігання поширенню COVID-19, стає жорсткішим

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З 30 березня 2020 року режим карантину, запроваджений 12 березня по всій території України для запобігання поширенню COVID-19, стає жорсткішим

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію МОЗ, розміщену на офіційній Facebook-сторінці.

"Ми повинні захистити українців. Я все життя рятую життя людей і зараз зроблю усе, щоб якомога менше наших співгромадян постраждали від коронавірусу. Діяти треба швидко і рішуче”, - заявив 29 березня на засіданні Уряду міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

Міністри схвалили та прийняли постанову, яка передбачає жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус.

Відтепер особи, які відвідували країни або регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягають ізоляції протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Стежитимуть за дотриманням обсервації через Електронний сервіс для проведення моніторингу. Його Міністерство цифрової трансформації України має розробити до 5 квітня 2020 року.

Обласні адміністрації України мають забезпечити транспортування, місця для обсервації та нагляд за тим, чи дотримуються українці самоізоляції.

Нагадаємо, що 25 березня Кабінет міністрів України подовжив карантинні заходи на 30 днів - до 24 квітня включно - і розширив надзвичайну ситуацію на всю територію України.

З 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.

Як інформували RegioNews раніше, станом на 10 годину ранку 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. За минулу добу було виявлено 62 нових випадки захворювання. Усього з початку епідемії коронавірусу 6 пацієнтів одужали і 11 померли.