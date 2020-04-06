Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 1319

Станом на 9 годину ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19

Фото: МОЗ

Станом на 9 годину ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19

Про це передає RegioNews із посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що 28 пацієнтів одужало, загалом від вірусу померли 38 осіб.

За минулу добу було зафіксовано 68 нових випадків захворювання.

Статистика по регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 75 випадків;

Волинська область — 24 випадки;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Донецька область — 9 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 35 випадків;

Запорізька область — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 116 випадків;

Кіровоградська область — 41 випадок;

Київ — 234 випадки;

Київська область — 91 випадок;

Львівська область — 27 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 27 випадків;

Полтавська область — 11 випадків;

Рівненська область — 39 випадків;

Сумська область — 51 випадок;

Тернопільська область — 160 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Черкаська область — 62 випадки;

Чернігівська область — 7 випадків.

Як зазначили в МОЗ, дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

"Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше в МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.