Карантин в Україні на Великдень можуть посилити до режиму "усі в масках"

В Україні можуть запровадити додаткові, більш жорсткі карантинні заходи на період з 6 по 24 квітня

Фото: president.gov.ua

В Україні можуть запровадити додаткові, більш жорсткі карантинні заходи на період з 6 по 24 квітня

Як повідмоляє RegioNews, про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

"На нараді було розглянуто можливість упровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для запобігання цьому влада вже провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь.

Як пояснили в ОП, поки що лише три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але перемовини з ними тривають.

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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

31 березня МОЗ оновив алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

31 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні може тривати щонайменше два місяці - до 12 травня.