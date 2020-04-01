Єрмак зливає нашу країну, працює на руку росіянам і розколює державу, вважає нардеп Гео Лерос

Фото: Cторінка Гео Лероса у Facebook

Єрмак зливає нашу країну, працює на руку росіянам і розколює державу, вважає нардеп Гео Лерос

Про свої стосунки з Андрієм Єрмаком та про відкриті кримінальні справи Гео Лерос розповів в інтерв’ю "Українській правді", пише RegioNews.

Напруга у стосунках з керівником Офісу президента Єрмаком почалася з часу підписання "Мінських угод" (мається на увазі меморандум про створення Координаційної ради в рамках ТКГ), коли багато депутатів фракції "Слуга народу" підписали заяву проти "координаційної ради".

"Панівний настрій у нас у фракції, що Єрмак зливає нашу країну, він працює на руку росіянам, Єрмак зараз продає Україну в Мінську" - розповідає Гео Лерос.

"Після того, як я почав говорити,на мене завели вже п’ять справ. Сумарно вони "тягнуть" на 20 років", - продовжує депутат. Лерос розцінює це як політичні репресії.

За фактом звернення Лероса САП теж відкрила одну справу по Єрмаку, найближчим часом депутат обіцяє "додати ще".

Гео Лерос каже, що відсутність реакції Володимира Зеленського на корупційний скандал теж є наслідком політики Андрія Єрмака.

"Я б на місці президента чимшвидше звільнив цю людину. І тоді все стало б на свої місця", - продовжує Лерос.

Про флешку з плівками Лерос розповів, що відео з’явилися 24 березня. На флешці майже 30-годинне "кіно" про факти корупції в апараті президента.

Відеоматеріали Лерос передав журналістам програм "Схеми" і "Bigus.info", а потім передав оригінал флешки в САП.

Про те звідки взялася ця флешка, Лерос повідомив НАБУ. Тепер це частина слідства, яка поки що розголошенню не підлягає. Хто знімав відео Лерос, за його словами, не знає.

Гео Лерос говорить, що кінцевою метою оприлюднення плівок є звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.

"Його мають звільнити. І суд повинен розглянути всі ці справи. А якщо буде доведена його провина – його посадять", - каже Лерос.

"На сьогоднішній день я вважаю, що через Андрія Єрмака вся політична команда і сам президент стрімко йдуть на дно. Я дуже сподіваюся, що президент прийме правильне рішення, звільнить цю людину і візьме на роботу технократа, хорошого менеджера, який очолить його Офіс. І нарешті почнеться нормальна робота. Тому що зараз відсутня нормальна комунікація з фракцією", - підсумував Гео Лерос.

Карантинне інтерв'ю з Гео Леросом В прямому ефірі карантинне інтерв'ю з депутатом Гео Леросом, який конфліктує з Андрієм Єрмаком. Залишайте свої запитання в коментарях! - А як ви взагалі для себе пояснюєте, що відео з’явились в неділю, зараз уже вівторок, а від президента зовсім ніякої реакції? - На жаль, я думаю, що це наслідок політики Андрія Єрмака. І я б на місці президента чим швидше звільнив цю людину. І тоді все стало б на свої місця. - Він не дає Зеленському щось говорити? Чи президент не вміє дивитись відео? - Я не знаю, то кому не дає гооврити. Але Володимир Олександрович бачить, що главу Офісу президента звинувачують у корупції, через брата в лобіюванні інтересів, за гроші призначення на посади. Я вважаю, що президент мав би відреагувати на все це і звільнити Єрмака. Тим паче у такий видатний день - рівно рік з дня першого туру виборів президента. Опубліковано Українська правда Вівторок, 31 березня 2020 р.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував докаументи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".