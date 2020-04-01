Мерседес Єрмака: глава ОП не задекларував продаж свого попереднього авто

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак проговорився, що продав свій старий автомобіль перед купівлею елітного Mercedes-Benz S 350d за 3,2 мільйони гривень, однак в декларації записав, що автівка перебуває у власності зовсім іншої особи

Фото: скріншот відео

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак проговорився, що продав свій старий автомобіль перед купівлею елітного Mercedes-Benz S 350d за 3,2 мільйони гривень, однак в декларації записав, що автівка перебуває у власності зовсім іншої особи

Про це повідомляє RegioNews.

Як відомо, під час брифінгу 31 березня, коментуючи скандал із придбанням елітного автомобіля, Андрій Єрмак заявив, що він продав свій старий автомобіль і купив новий автомобіль.

"Я давно планував змінити автомобіль. Але на жаль, сьогодні я живу в такому темпі, що в мене нема часу на якісь такі речі, чесно кажучи, ні на родину, ні на себе. Тому я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль", - сказав під час брифінгу Єрмак.

За його словами, придбання авто відображене в його декларації. Тобто Єрмак заявив, що у нього був старий автомобіль, і він його продав.

В декларації про доходи, яку Єрмак подав 21 лютого 2020 року в якості кандидата на посаду керівника Офісу Президента України, він повідомив, що користується автомобілем Toyota Camry 2015 року випуску, який перебуває у власності у зовсім іншого громадянина України Єрошова Андрія Миколайовича.

Однак під час брифінгу він про це не повідомив, а говорив про попередній автомобіль як про свою власність, яку він продав.

Дійсно, в декларації про доходи, поданій 20 березня 2020 року, вказана купівля автомобіля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску, а Toyota Camry із нової декларації зникла.

Однак продаж свого старого автомобіля, про який він говорив на брифінгу, та отримання доходу від цієї операції, Єрмак в декларації не вказав.

Ця вся інформація може свідчити про те, що автомобіль Toyota Camry справді належав Єрмаку, однак був оформлений на іншу особу, і під час брифінгу Єрмак проговорився і сказав правду.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував докаументи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".