Мерседес Єрмака: глава ОП не задекларував продаж свого попереднього авто
Про це повідомляє RegioNews.
Як відомо, під час брифінгу 31 березня, коментуючи скандал із придбанням елітного автомобіля, Андрій Єрмак заявив, що він продав свій старий автомобіль і купив новий автомобіль.
"Я давно планував змінити автомобіль. Але на жаль, сьогодні я живу в такому темпі, що в мене нема часу на якісь такі речі, чесно кажучи, ні на родину, ні на себе. Тому я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль", - сказав під час брифінгу Єрмак.
За його словами, придбання авто відображене в його декларації. Тобто Єрмак заявив, що у нього був старий автомобіль, і він його продав.
В декларації про доходи, яку Єрмак подав 21 лютого 2020 року в якості кандидата на посаду керівника Офісу Президента України, він повідомив, що користується автомобілем Toyota Camry 2015 року випуску, який перебуває у власності у зовсім іншого громадянина України Єрошова Андрія Миколайовича.
Однак під час брифінгу він про це не повідомив, а говорив про попередній автомобіль як про свою власність, яку він продав.
Дійсно, в декларації про доходи, поданій 20 березня 2020 року, вказана купівля автомобіля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску, а Toyota Camry із нової декларації зникла.
Однак продаж свого старого автомобіля, про який він говорив на брифінгу, та отримання доходу від цієї операції, Єрмак в декларації не вказав.
Ця вся інформація може свідчити про те, що автомобіль Toyota Camry справді належав Єрмаку, однак був оформлений на іншу особу, і під час брифінгу Єрмак проговорився і сказав правду.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.
30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував докаументи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".
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