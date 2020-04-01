Справді незалежні правоохоронні органи мали би відповісти на запитання, чи є в діях брата Андрія Єрмака склад злочину, а не на те, хто і для кого записував плівки, як того хоче керівник офісу президента Андрій Єрмак

Фото: Cторінка Масі Найема у Facebook

Справді незалежні правоохоронні органи мали би відповісти на запитання, чи є в діях брата Андрія Єрмака склад злочину, а не на те, хто і для кого записував плівки, як того хоче керівник офісу президента Андрій Єрмак

Про це адвокат Масі Найєм написав у Facebook, пише Regionews.

Він вважає, що Андрій Єрмак нервує і робить "помилку за помилкою"

Пан Єрмак стверджує, що сам звернувся до ДБР і СБУ як до незалежних правоохоронних органів, із заявою, однак це, за висновками Масі Найма, є неправдою:

"…Два незалежних правоохоронних органи, чиїх очільників або призначає президент або це робить ВРУ за поданням президента, зареєстрували кримінальні провадження щодо особи, яка опублікувала відео, на яких ймовірно фігурує брат керівника Офісу президента. Це ж в цю незалежність органів маємо повірити?", - пише Маса Найем.

У кримінальних провадженнях державного бюро розслідувань і СБУ підстава внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) даних щодо вчинення кримінального правопорушення – "самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення”, а у справі, яку відкрила САП, дані в ЄРДР вносив особисто Назар Холодницький "на підставі того, що Гео Лерос надав їм флешку із відповідними матеріалами”.

Таким чином жодна зі справ, які були на вечір 31 березня зареєстровані в ЄРДР, не були на підставі заяв Андрія Єрмака, пояснив адвокат.

Крім того, Андрій Єрмак хоче, щоби правоохоронці розібралися з тим, хто, для кого і навіщо записував плівки.

Найєм вважає, що справді незалежні правоохоронні органи мали би відповісти на запитання, чи є в діях брата Андрія Єрмака склад злочину, а не на те, хто і для кого записував плівки, як того хоче Андрій Єрмак.

"Все було-б весело, як би не час нашого життя, яке ми витрачаємо через кадрові помилки президента...", - підсумував Масі Найем.

Декілька думок після брифінгу А. Єрмака. 1. А. Єрмак: "Перше, що я зробив – звернувся до правоохоронних органів з... Опубліковано Masi Nayyem Вівторок, 31 березня 2020 р.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував докаументи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".