Ермак сливает нашу страну, работает на руку россиянам и раскалывает государство, считает нардеп Гео Лерос

Фото: Страница Гео Лероса в Facebook

Ермак сливает нашу страну, работает на руку россиянам и раскалывает государство, считает нардеп Гео Лерос

О своих отношениях с Андреем Ермаком и открытых уголовных делах Гео Лерос рассказал в интервью "Украинской правде", пишет RegioNews.

Напряжение в отношениях с руководителем Офиса президента Ермаком началась со времени подписания "Минских соглашений" (имеется в виду меморандум о создании Координационного совета в рамках ТКГ), когда много депутатов фракции "Слуга народа" подписали заявление против "координационного совета".

"Господствующее настроение у нас во фракции, что Ермак сливает нашу страну, он работает на руку россиянам, Ермак сейчас продает Украину в Минске" - рассказывает Гео Лерос.

"После того, как я начал говорить,на меня уже завели пять дел. Суммарно они "тянут" на 20 лет", - продолжает депутат. Лерос расценивает это как политические репрессии.

По факту обращения Лероса САП тоже открыла одно дело по Ермаку, в ближайшее время депутат обещает "добавить еще".

Гео Лерос говорит, что отсутствие реакции Владимира Зеленского на коррупционный скандал тоже является следствием политики Андрея Ермака.

"Я бы на месте президента поскорее уволил этого человека. И тогда все стало бы на свои места", - продолжает Лерос.

О флешке с пленками Лерос рассказал, что видео появились 24 марта. На флешке почти 30-часовое "кино" о фактах коррупции в аппарате президента.

Видеоматериалы Лерос передал журналистам программы "Схемы" и "Bigus.info", а затем передал оригинал флешки в САП.

О том откуда взялась эта флешка, Лерос сообщил НАБУ. Теперь это часть следствия, которая пока разглашению не подлежит. Кто снимал видео Лерос, по его словам, не знает.

Гео Лерос говорит, что конечной целью обнародования пленок является отставка Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.

"Его должны уволить. И суд должен рассмотреть все эти дела. А если будет доказана его вина – его посадят", - говорит Лерос.

"На сегодняшний день я считаю, что из-за Андрея Ермака вся политическая команда и сам президент стремительно идут на дно. Я очень надеюсь, что президент примет правильное решение, уволит этого человека и возьмет на работу технократа, хорошего менеджера, который возглавит Офис. И наконец начнется нормальная работа. Потому что сейчас отсутствует нормальная коммуникация с фракцией", - подытожил Гео Лерос.

Карантинное интервью'ю с Гео Леросом В прямом эфире карантинное интервью'ю с депутатом Гео Леросом, который конфликтует с Андреем Ермаком. Оставляйте свои вопросы в комментариях! - А как вы вообще для себя объясняете, что видео появились в воскресенье, сейчас уже вторник, а от президента совсем никакой реакции? - К сожалению, я думаю, что это следствие политики Андрея Ермака. И я бы на месте президента чем быстрее освободил этого человека. И тогда все стало бы на свои места. - Он не дает Зеленскому что-то говорить? Или президент не умеет смотреть видео? - Я не знаю, кому то не дает гооврити. Но Владимир Александрович видит, что главу Офиса президента обвиняют в коррупции, через брата в лоббировании интересов, за деньги назначение на должности. Я считаю, что президент должен был бы отреагировать на все это и освободить Ермака. Тем более в такой знаменательный день - ровно год со дня первого тура выборов президента. Украинская правда Вторник, 31 марта 2020 г.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированный антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал докаументи, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом".