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24 квітня 2025, 16:05

Війська РФ обстріляли село в Херсонському районі: загинула жінка

24 квітня 2025, 16:05
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Внаслідок ворожих обстрілів села Ромашкове Херсонського району загинула місцева жителька

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, окупанти вбили пенсіонерку минулого тижня.

"Стало відомо, що через російський обстріл села Ромашкове 17-го квітня смертельні поранення дістала 81-річна жінка. Мої співчуття рідним і близьким вбитої", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва продовжується пошуково-рятувальна операція після нічної атаки РФ.

За останніми даними, підтверджено загибель восьми людей, поранені 90 осіб.

Раніше повідомлялося, що армія РФ вночі 24 квітня запустила по Україні понад 200 повітряних цілей, зокрема 70 ракет різних типів та 145 дронів.

За даними МВС, під комбінованим ударом Росії була і Київська область. А також Житомирщина, Сумщина Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

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