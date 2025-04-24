Войска РФ обстреляли село в Херсонском районе: погибла женщина
В результате вражеских обстрелов села Ромашково Херсонского района погибла местная жительница
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, оккупанты убили пенсионерку на прошлой неделе.
"Стало известно, что из-за российских обстрелов села Ромашково 17 апреля смертельные ранения получила 81-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким убитой", — говорится в сообщении.
Напомним, в Святошинском районе Киева продолжается поисково спасательная операция после ночной атаки РФ.
По последним данным, подтверждена гибель восьми людей, ранены еще 90 человек.
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