Росіяни продовжують обстріли Донеччини: троє загиблих, семеро поранених

фото: Донецька ОВА

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 7 отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни вбили 2 жителів у Костянтинівці і 1 людину у Слов'янську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Загалом за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлі, автомобілі, лінії електропередач, газопровід.

Філашкін додава, що з лінії фронту евакуйовано 180 людей, у тому числі 53 дитини.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО вночі збили 48 ракет та 64 безпілотники.