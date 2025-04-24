13:30  24 квітня
У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби
12:52  24 квітня
У Луцьку двоє чоловіків із ножами напали на перехожого
06:10  24 квітня
На Київщині жінка до смерті забила немовля стільцем
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2025, 12:37

Росіяни продовжують обстріли Донеччини: троє загиблих, семеро поранених

24 квітня 2025, 12:37
Читайте также на русском языке
фото: Донецька ОВА
Читайте также
на русском языке

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 7 отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни вбили 2 жителів у Костянтинівці і 1 людину у Слов'янську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Загалом за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлі, автомобілі, лінії електропередач, газопровід.

Філашкін додава, що з лінії фронту евакуйовано 180 людей, у тому числі 53 дитини.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО вночі збили 48 ракет та 64 безпілотники.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли загиблі Донецька область цивільні поранені
Окупанти вдарили по приватному сектору Костянтинівки: загинули жінка та дитина, є поранені
24 квітня 2025, 11:38
Ракетний обстріл Києва: двоє дітей загинули під завалами, тривають пошуки
24 квітня 2025, 11:30
На Сумщині через російський дрон поранено двох людей
24 квітня 2025, 09:22
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Житель Одещини може сісти на 10 років за пограбування дитини
24 квітня 2025, 13:55
Розбій на Закарпатті: підлітка судитимуть за напад на таксиста
24 квітня 2025, 13:46
У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби
24 квітня 2025, 13:30
В одному із пунктів пропуску на Львівщині почали діяти обмеження
24 квітня 2025, 13:29
Завтра в Україні очікується до +27 градусів
24 квітня 2025, 13:15
На Київщині затримали браконьєра з уловом майже на 200 тисяч гривень
24 квітня 2025, 13:09
У Луцьку двоє чоловіків із ножами напали на перехожого
24 квітня 2025, 12:52
В одному із готелів Тернополя виявили групу іноземців-нелегалів: що відомо
24 квітня 2025, 12:29
Прикордонники вдало відпрацювали по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку
24 квітня 2025, 12:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »