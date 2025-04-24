Київ після обстрілу: 8 загиблих, 31 людина в лікарнях, зруйновано 12 будівель

фото: ДСНС Києва

У Святошинському районі Києва продовжується пошуково-рятувальна операція після нічної атаки

Про це повідомив Київський міській голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, станом на ранок підтверджено загибель 8 людей. 77 осіб звернулися по медичну допомогу, з них 31 — госпіталізовано до лікарень.

У результаті ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 12 будівель.

У Святошинському районі розгорнуто пункт підтримки постраждалих, де надається психологічна, гуманітарна та консультативна допомога.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Україна вже 44 дні дотримується припинення вогню, запропонованого США. Тим часом Росія продовжує атаки

Армія РФ вночі 24 квітня запустила по Україні понад 200 повітряних цілей, зокрема 70 ракет різних типів та 145 дронів.

Під масованим комбінованим ударом Росії цієї ночі був Київ та Київська область.

Читайте також: Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував