Ракетний удар по Києву: вже 90 поранених, розбір завалів триває

фото: МВС

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва збільшилася до 90. Загинули вісім людей: інформація про дев’яту жертву наразі не підтвердилась

Про це повідомив пресцентр Міністерства внутрішніх справ України, передає RegioNews.

Через ворожі атаки пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок.

"Внаслідок удару щонайменше 8 людей загинули. Дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою — рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі. Серед загиблих — двоє дітей 2003 і 2005 року народження з однієї сім'ї. 90 людей отримали поранення, 44 знаходяться в медичних закладах", — йдеться в повідомленні.

Під завалами ще можуть перебувати люди. Наразі на місці обстрілу продовжують працювати рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що екстрені служби працюватимуть вдень і вночі, доки не будуть впевнені, що дістали всі тіла або врятували людей, які залишаються під завалами.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва продовжується пошуково-рятувальна операція після нічної атаки.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих людей та 77 осіб, що звернулися по медичну допомогу, з них 31 — госпіталізовані до лікарень.

У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими через атаку РФ.