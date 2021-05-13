Розпочато обшуки в КП "Київський Метрополітен" та "Київпастранс" (оновлено)

Правоохоронці підозрюють ухилення від сплати податків

Правоохоронці підозрюють ухилення від сплати податків

Фото Київської міської прокуратури

Київська міська прокуратура спільно з головним управлінням фіскальної служби столиці проводять обшуки в офісному приміщенні КП «Київський Метрополітен». Кримінальне провадження розпочате за фактом умисного ухилення від сплати податків під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в Києві від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар».

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи ПАТ "Київметробуд" на замовлення генпідрядника КП "Київський Метрополітен" упродовж 2020 року здійснювали роботи з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив "Виноградар" у м. Києві.

При цьому ПАТ "Київметробуд" замовляло роботи з ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Сума збитків, за попередніми даними, становить близько 9 млн грн, - йдеться в повідомленні.

Крім того, ПАТ "Київметробуд" здавало в оренду афілійованому підприємству власні виробничі потужності, на яких фактично самим комунальним підприємством виготовлялись залізобетонні конструкції, а бюджетні кошті перераховувались на афілійоване підприємство.

Також співробітники столичної фіскальної служби проводять обшуки у КП "Київпастранс” та підрядному комерційному підприємстві. Вони розслідують кримінальне провадження за фактом можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на модернізацію столичного транспорту.

За версією слідства, посадовці КП "Київпастранс” та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та "транзитності", у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі м.Києва. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, - йдеться в повідомленні ДФС.

Як повідомлялося, правоохоронці проводять обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА. Шукають факти зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру.

За результатами обшуків у Департаменті соцполітики КМДА сімом посадовцям вручили підозри. Як зазначають у прокуратурі, мова йде про розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медвиробів.

Кличко відреагував на обшуки у приміщеннях КМДА: назвав їх тиском на столичну владу. На думку мера, це спроба "дестабілізувати роботу міської влади".

Раніше повідомлялося, що при будівництві Подільського мосту виявили несплату 9 млн грн податків. За цим фактом вже відкрили кримінальну справу.

Учора у столиці тривали обшуки, прокурори прийшли в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідують фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

Також учора прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідують заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Окрім цього, 12 травня ДФС і прокуратура проводили обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА. Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора.

Розпочалася ця серія обшуків 11 травня обшуками у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.