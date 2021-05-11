Тривають обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків
Правоохоронці проводять обшуки у комунальному об'єднанні" Київзеленбуд " у справі про ухилення від податків при реконструкції столичних парків.
Про це повідомила пресслужба міської прокуратури Києва, передає RegioNews.
Прокуратура і фіскали обшукують службові приміщення КО "Київзеленбуд" та офісні приміщеннях підрядних підприємств, обшуки відбуваються на підставі ухвали суду.
За версією слідства, протягом 2019-2020 року на замовлення київського комунального Союзу зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень столиці "Київзеленбуд" підрядники проводили роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку, а саме "Наталка", "Совки", "Веселка", "Куренівський" та ряду інших. Посадові особи комунального об'єднання, діючи в змові з підрядниками, фальсифікували фінансову документацію підприємств, що дозволило ухилитися від податків в особливо великих розмірах.
Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків на суму понад 30 млн гривень. Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст. 212 КК України.
Прокуратура проводить обшуки в "Київзеленбуд" Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки...Posted by Київська міська прокуратура on Tuesday, May 11, 2021
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