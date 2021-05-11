Тривають обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків

Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень

Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень

Фото Київської міської прокуратури

Правоохоронці проводять обшуки у комунальному об'єднанні" Київзеленбуд " у справі про ухилення від податків при реконструкції столичних парків.

Про це повідомила пресслужба міської прокуратури Києва, передає RegioNews.

Прокуратура і фіскали обшукують службові приміщення КО "Київзеленбуд" та офісні приміщеннях підрядних підприємств, обшуки відбуваються на підставі ухвали суду.

За версією слідства, протягом 2019-2020 року на замовлення київського комунального Союзу зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень столиці "Київзеленбуд" підрядники проводили роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку, а саме "Наталка", "Совки", "Веселка", "Куренівський" та ряду інших. Посадові особи комунального об'єднання, діючи в змові з підрядниками, фальсифікували фінансову документацію підприємств, що дозволило ухилитися від податків в особливо великих розмірах.

Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків на суму понад 30 млн гривень. Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст. 212 КК України.

Прокуратура проводить обшуки в "Київзеленбуд" Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки... Posted by Київська міська прокуратура on Tuesday, May 11, 2021

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