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11 травня 2021, 21:29 1154

Тривають обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків

11 травня 2021, 21:29 1154
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Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень
Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень
Фото Київської міської прокуратури
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Правоохоронці проводять обшуки у комунальному об'єднанні" Київзеленбуд " у справі про ухилення від податків при реконструкції столичних парків.

Про це повідомила пресслужба міської прокуратури Києва, передає RegioNews.

Прокуратура і фіскали обшукують службові приміщення КО "Київзеленбуд" та офісні приміщеннях підрядних підприємств, обшуки відбуваються на підставі ухвали суду.

За версією слідства, протягом 2019-2020 року на замовлення київського комунального Союзу зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень столиці "Київзеленбуд" підрядники проводили роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку, а саме "Наталка", "Совки", "Веселка", "Куренівський" та ряду інших. Посадові особи комунального об'єднання, діючи в змові з підрядниками, фальсифікували фінансову документацію підприємств, що дозволило ухилитися від податків в особливо великих розмірах.

Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків на суму понад 30 млн гривень. Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст. 212 КК України.

Прокуратура проводить обшуки в "Київзеленбуд" Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки...

Posted by Київська міська прокуратура on Tuesday, May 11, 2021

Як повідомлялося, сьогодні СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукують кабінети Віктора Медведчука.

Також повідомлялося, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука.

обшуки податки прокуратура Київ комунальні підприємства

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