Правоохоронці проводять обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА

Шукають факти зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру

Шукають факти зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру

Фото Київської міської прокуратури

Київська міська прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у місті Києві проводить обшуки у Департаменті містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації, керівників Департаменту та «пов’язаних» осіб.

Про це повідомляє пресслужба Київської міськпрокуратури, передає RegioNews.

Обшуки проходять у межах кримінального провадження, розпочатого за фактами зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру.

У ході досудового розслідування перевіряються факти можливого зловживання службовим становищем окремих посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури, а також ряду фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана із наданням послуг в сфері містобудування та архітектури, під час розгляду заяв та видачі містобудівних умов та обмежень на проведення робіт з будівництва чи реконструкції об’єктів нерухомості на території міста Києва та інших документів дозвільного характеру, - йдеться в повідомленні.

Обшуки проводяться з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Столична прокуратура спільно з УСР проводить обшуки у Департаменті містобудування та архітектури Київська міська... Posted by Київська міська прокуратура on Thursday, May 13, 2021

Як повідомлялося, за результатами обшуків у Департаменті соцполітики КМДА сімом посадовцям вручили підозри. Як зазначають у прокуратурі, мова йде про розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медвиробів.

Кличко відреагував на обшуки у приміщеннях КМДА: назвав їх тиском на столичну владу. На думку мера, це спроба "дестабілізувати роботу міської влади".

Раніше повідомлялося, що при будівництві Подільського мосту виявили несплату 9 млн грн податків. За цим фактом вже відкрили кримінальну справу.

Учора у столиці тривали обшуки, прокурори прийшли в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідують фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

Також учора прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідують заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Окрім цього, 12 травня ДФС і прокуратура проводили обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА. Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора.

Розпочалася ця серія обшуків 11 травня обшуками у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.