Правоохоронці проводять обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА
Київська міська прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у місті Києві проводить обшуки у Департаменті містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації, керівників Департаменту та «пов’язаних» осіб.
Про це повідомляє пресслужба Київської міськпрокуратури, передає RegioNews.
Обшуки проходять у межах кримінального провадження, розпочатого за фактами зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру.
У ході досудового розслідування перевіряються факти можливого зловживання службовим становищем окремих посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури, а також ряду фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана із наданням послуг в сфері містобудування та архітектури, під час розгляду заяв та видачі містобудівних умов та обмежень на проведення робіт з будівництва чи реконструкції об’єктів нерухомості на території міста Києва та інших документів дозвільного характеру, - йдеться в повідомленні.
Обшуки проводяться з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Столична прокуратура спільно з УСР проводить обшуки у Департаменті містобудування та архітектури Київська міська...Posted by Київська міська прокуратура on Thursday, May 13, 2021
Як повідомлялося, за результатами обшуків у Департаменті соцполітики КМДА сімом посадовцям вручили підозри. Як зазначають у прокуратурі, мова йде про розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медвиробів.
Кличко відреагував на обшуки у приміщеннях КМДА: назвав їх тиском на столичну владу. На думку мера, це спроба "дестабілізувати роботу міської влади".
Раніше повідомлялося, що при будівництві Подільського мосту виявили несплату 9 млн грн податків. За цим фактом вже відкрили кримінальну справу.
Учора у столиці тривали обшуки, прокурори прийшли в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідують фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.
Також учора прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідують заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.
Окрім цього, 12 травня ДФС і прокуратура проводили обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА. Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора.
Розпочалася ця серія обшуків 11 травня обшуками у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.