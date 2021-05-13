Начаты обыски в КП "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" (обновлено)

Правоохранители подозревают уклонение от уплаты налогов

Правоохранители подозревают уклонение от уплаты налогов

Фото Киевской городской прокуратуры

Киевская городская прокуратура совместно с главным управлением фискальной службы столицы проводят обыски в офисном помещении КП «Киевский Метрополитен». Уголовное производство начато по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в Киеве от станции «Сырец» на жилой массив «Виноградарь».

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, служебные лица ПАО "Киевметрострой" по заказу генподрядчика КП "Киевский Метрополитен" в течение 2020 года осуществляли работы по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив "Виноградарь" в г. Киеве.

При этом ПАО "Киевметрострой" заказывало работы по ремонту оборудования у общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности. Сумма убытков, по предварительным данным, составляет около 9 млн грн, - говорится в сообщении.

Кроме того, ПАО "Киевметрострой" сдавало в аренду аффилированному предприятию собственные производственные мощности, на которых фактически самим коммунальным предприятием изготавливались железобетонные конструкции, а бюджетные средства перечислялись на аффилированное предприятие.

Также сотрудники столичной фискальной службы проводят обыски в КП "Киевпастранс" и подрядном коммерческом предприятии. Они расследуют уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на модернизацию столичного транспорта.

По версии следствия, должностные лица КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками рискованности и "транзитности", в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе г. Киева. Кроме того, должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах, - говорится в сообщении ДФС.

Как сообщалось, правоохранители проводят обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. Ищут факты злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера.

По результатам обысков в Департаменте соцполитики КГГА семерым чиновникам вручили подозрения. Как отмечают в прокуратуре, речь идет о хищении 13,5 млн гривен на закупки медизделий.

Кличко отреагировал на обыски в помещениях КГГА назвал их давлением на столичную власть. По мнению мэра, это попытка "дестабилизировать работу городской власти".

Ранее сообщалось, что при строительстве Подольского моста обнаружили неуплату 9 млн грн налогов. По данному факту уже открыли уголовное дело.

Вчера в столице продолжались обыски, прокуроры пришли в " Киевгорсвет”. Правоохранители расследуют финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Также вчера прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонду”. Правоохранители расследуют завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Кроме этого, 12 мая ДФС и прокуратура проводили обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА. Также обыскивают помещение частного предприятия и жилье его директора.

Началась эта серия обысков 11 мая обысками в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету убытков более чем на 30 млн гривен.