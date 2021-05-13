11:52  13 травня
На Кіровоградщині стартувала повторна вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer
10:19  13 травня
У столичному метро хочуть підвищити вартість проїзду: не вистачає коштів на зарплату
08:11  13 травня
Окупанти на Донбасі гатили з протитанкових комплексів: за добу зафіксовано вісім порушень
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 12:21 188

Тиск на столичну владу: Кличко відреагував на обшуки у приміщеннях КМДА

13 травня 2021, 12:21 188
Читайте также на русском языке
На думку мера, це спроба "дестабілізувати роботу міської влади"
На думку мера, це спроба "дестабілізувати роботу міської влади"
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також тиском на нього.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, тільки за останніх два дні обшуки відбулися в "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Київавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі". А також - у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників", - повідомив Кличко.

Він додав, що зранку 13 травня "увірвалися додому до головного архітектора Києва. Приходили додому і до голови виконкому партії "УДАР".

Шукають корупцію?! Як блискавично і масово знайшлися якісь "справи", що не витримують жодної правової критики", - зазначив він.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що при будівництві Подільського мосту виявили несплату 9 млн грн податків.

Також повідомлялося, що у "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень.

Повідомлялося, що ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА.

Як стало відомо, що прокуратура з ДФС проводять обшуки у "Київавтодорі".

Крім того, 11 травня відбулися обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.

У столиці тривають обшуки, прокурори прийшли в "Київміськсвітло”

обшуки прокуратура розслідування КМДА Віталій Кличко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua