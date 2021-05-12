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12 травня 2021, 17:20 6

Прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”

12 травня 2021, 17:20 6
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Фото: із відкритих джерел
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Працівники прокуратури за результатами сьогоднішніх обшуків у київському комунальному підприємству “Спецжитлофонд” вручили підозри чинному і колишньому заступнику директора, а також директору підрядної фірми.

Про це у Facebook повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews.

За результатами слідчих дій, які розпочались сьогодні зранку та на цей час тривають в офісах Комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах, вручено повідомлення про підозру трьом особам, а саме заступнику КП Спецжитлофонд, колишньому заступнику КП Спецжитлофонд, директору підрядної фірми”, - йдеться в повідомленні.

Максимець додала, що їх підозрюють у заволодінні коштами бюджету столиці, які були виділені на будівництво та реконструкцію інженерних мереж.

Під час обшуків у підозрюваних чиновників вилучили фінансову документацію та чорнові записи, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що у "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень.

обшуки обшук Київ прокуратура кримінальна справа корупція КМДА

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