Прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”

Правоохоронці розслідують заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень

Правоохоронці розслідують заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень

Фото: із відкритих джерел

Працівники прокуратури за результатами сьогоднішніх обшуків у київському комунальному підприємству “Спецжитлофонд” вручили підозри чинному і колишньому заступнику директора, а також директору підрядної фірми.

Про це у Facebook повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews.

За результатами слідчих дій, які розпочались сьогодні зранку та на цей час тривають в офісах Комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах, вручено повідомлення про підозру трьом особам, а саме заступнику КП Спецжитлофонд, колишньому заступнику КП Спецжитлофонд, директору підрядної фірми”, - йдеться в повідомленні.

Максимець додала, що їх підозрюють у заволодінні коштами бюджету столиці, які були виділені на будівництво та реконструкцію інженерних мереж.

Під час обшуків у підозрюваних чиновників вилучили фінансову документацію та чорнові записи, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що у "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень.