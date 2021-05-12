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12 травня 2021, 13:56 23

ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА

12 травня 2021, 13:56 23
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Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора
Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора
Фото пресслужби Київської міської прокуратури
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Київська міська прокуратура спільно із ГУ ДФС у м. Києві проводять обшуки в приміщеннях КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора. Розслідують кримінальне провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства в 2013 році, придбавши об’єкти нерухомості, розташовані на комунальній землі, умисно не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безоплатно. Згідно з висновком експертизи, указаними діями територіальній громаді м. Києва завдано шкоду в розмірі майже 19,5 млн гривень, - повідомляють у прокуратурі.

Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч. 2 ст. 364-2 КК України і вживаються заходи для його вручення.

Службові особи Київської міської державної адміністрації можуть бути причетні до вказаних правопорушень – тому тривають обшуки в приміщенні КМДА.

19,5 млн гривень завданих збитків – прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства Київська...

Posted by Київська міська прокуратура on Wednesday, May 12, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень. Обшуки проводять для виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Учора тривали обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.

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