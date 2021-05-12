ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА

Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора

Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора

Фото пресслужби Київської міської прокуратури

Київська міська прокуратура спільно із ГУ ДФС у м. Києві проводять обшуки в приміщеннях КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора. Розслідують кримінальне провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства в 2013 році, придбавши об’єкти нерухомості, розташовані на комунальній землі, умисно не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безоплатно. Згідно з висновком експертизи, указаними діями територіальній громаді м. Києва завдано шкоду в розмірі майже 19,5 млн гривень, - повідомляють у прокуратурі.

Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч. 2 ст. 364-2 КК України і вживаються заходи для його вручення.

Службові особи Київської міської державної адміністрації можуть бути причетні до вказаних правопорушень – тому тривають обшуки в приміщенні КМДА.

19,5 млн гривень завданих збитків – прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства Київська... Posted by Київська міська прокуратура on Wednesday, May 12, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень. Обшуки проводять для виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Учора тривали обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.