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12 травня 2021, 19:11 437

При будівництві Подільського мосту виявили несплату 9 млн грн податків

12 травня 2021, 19:11 437
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За цим фактом вже відкрили кримінальну справу
За цим фактом вже відкрили кримінальну справу
Фото: Facebook
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Працівники прокуратури та Державної фіскальної служби проводять обшуки у підрядника будівництва Подільського мостового переходу у Києві за звинуваченням в ухилянні від сплати податків на суму 9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби України, передає RegioNews.

За даними слідства, засновники і працівники приватної фірми-підрядника, яка здійснювала будівельні роботи на Подільському мосту, ухилялися від сплати податків і нанесли бюджету збитки у розмірі 9 млн грн.

Вони сформували фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість.

За цими фактами прокуратура відкрила справу, під час обшуків у ТОВ "Спецпроект-Інвест" та за місцем проживання працівників підприємства правоохоронці вилучили документацію, також вони отримали доступ до банківських рахунків фірми.

У межах кримінального провадження... допитані посадові особи та здійснюються заходи щодо встановлення транспортних засобів, які використовувались під час виконання будівельних робіт”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що у "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА.

Як стало відомо, що прокуратура з ДФС проводять обшуки у "Київавтодорі".

Крім того, 11 травня відбулися обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.

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