У Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд

Це може відбутися лише після проходження відповідних процедур та розрахунків

Це може відбутися лише після проходження відповідних процедур та розрахунків

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Рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці має ухвалити Київська адміністрація лише після проходження відповідних процедур та розрахунків.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook, пише RegioNews.

"Процедура встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті наступна: комунальні підприємства-перевізники готують та надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення у комунальному транспорті. Тобто, по суті – пояснення, чому саме необхідно змінити вартість перевезень", - зауважив він.

Поворозник додав, що після цього Департамент транспортної інфраструктури вивчає обґрунтування і готує відповідний пакет документів щодо зміни тарифу.

Далі, за словами посадовця, фахівці Департаменту економіки та інвестицій мають розглянути економічне обґрунтування тарифу та здійснити відповідні розрахунки, яким має бути тариф.

"Зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження, якому передує громадське обговорення проекту цього розпорядження, та реєстрації у Міністерстві юстиції України", - зауважив Поворозник.

Нагадаємо, колективи Київського метрополітену та КП "Київпастранс" звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств через збитки на тлі карантину та зниженню пасажиропотоку.