Київрада передала Сквер Небесної сотні у комунальну власність
У четвер, 13 травня, Київрада під час засідання ухвалила рішення про передачу Скверу Небесної сотні у комунальну власність територіальної громади столиці з метою подальшого проведення робіт з реконструкції та благоустрою.
Таке рішення підтримали 87 депутатів, пише RegioNews з посиланням на прес-службу Київради.
За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, у сквері планують встановити освітлення, налагодити систему щоденного прибирання та поливу.
"Наразі сквер функціонує як сучасний та динамічний публічний простір – місце проведення конференцій, майстер-класів, концертів, кінопоказів, мистецьких виставок", – зазначив Бондаренко.
Нагадаємо, раніше Київрада закликала уряд передати у комунальну власність будинок Сікорського.