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13 травня 2021, 15:59 83

Київрада передала Сквер Небесної сотні у комунальну власність

13 травня 2021, 15:59 83
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Сквер планують реконструювати
Сквер планують реконструювати
Фото з відкритих джерел
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У четвер, 13 травня, Київрада під час засідання ухвалила рішення про передачу Скверу Небесної сотні у комунальну власність територіальної громади столиці з метою подальшого проведення робіт з реконструкції та благоустрою.

Таке рішення підтримали 87 депутатів, пише RegioNews з посиланням на прес-службу Київради.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, у сквері планують встановити освітлення, налагодити систему щоденного прибирання та поливу.

"Наразі сквер функціонує як сучасний та динамічний публічний простір – місце проведення конференцій, майстер-класів, концертів, кінопоказів, мистецьких виставок", – зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше Київрада закликала уряд передати у комунальну власність будинок Сікорського.

Україна Київ сквер Небесна Сотня Київрада

 
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