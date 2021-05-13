Київрада закликає уряд передати у комунальну власність будинок Сікорського
Нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони
Нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони
Київська міська рада звернулася до уряду з проханням безоплатно передати будинок, у якому свого часу мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, у комунальну власність.
Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", за це рішення проголосували 90 депутатів Київради.
Відомо, що нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони. За словами депутатів, відомство не здійснює відповідних заходів, спрямованих на охорону та збереження пам’ятки.
На їхню думку, пам’ятка національного значення перебуває в аварійному стані, під загрозою руйнування і потребує робіт із консервації та реставрації.
Нагадаємо, раніше Київрада закликала уряд передати Гостиний двір громаді столиці, а не Мінкульту.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція