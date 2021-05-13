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13 травня 2021, 14:50 163

Київрада закликає уряд передати у комунальну власність будинок Сікорського

13 травня 2021, 14:50 163
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Нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони
Нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони
Фото з відкритих джерел
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Київська міська рада звернулася до уряду з проханням безоплатно передати будинок, у якому свого часу мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, у комунальну власність.

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", за це рішення проголосували 90 депутатів Київради.

Відомо, що нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони. За словами депутатів, відомство не здійснює відповідних заходів, спрямованих на охорону та збереження пам’ятки.

На їхню думку, пам’ятка національного значення перебуває в аварійному стані, під загрозою руйнування і потребує робіт із консервації та реставрації.

Нагадаємо, раніше Київрада закликала уряд передати Гостиний двір громаді столиці, а не Мінкульту.

Україна Київ комунальні підприємства Київрада Будинок

 
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