Київрада закликає уряд передати у комунальну власність будинок Сікорського

Нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони

Нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони

Фото з відкритих джерел

Київська міська рада звернулася до уряду з проханням безоплатно передати будинок, у якому свого часу мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, у комунальну власність.

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", за це рішення проголосували 90 депутатів Київради.

Відомо, що нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони. За словами депутатів, відомство не здійснює відповідних заходів, спрямованих на охорону та збереження пам’ятки.

На їхню думку, пам’ятка національного значення перебуває в аварійному стані, під загрозою руйнування і потребує робіт із консервації та реставрації.

Нагадаємо, раніше Київрада закликала уряд передати Гостиний двір громаді столиці, а не Мінкульту.