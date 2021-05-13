Обшуки у Департаменті соцполітики КМДА: сімом посадовцям вручили підозри

Як зазначають у прокуратурі, мова йде про розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медвиробів

Як зазначають у прокуратурі, мова йде про розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медвиробів

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура повідомила про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям Департаменту соціальної політики КМДА за фактом привласнення 13,5 млн гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними розслідування, протягом 2017-2019 років, службові особи Департаменту соцполітики КМДА уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці провели обшуки у Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що при будівництві Подільського мосту виявили несплату 9 млн грн податків.

Також повідомлялося, що ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА.