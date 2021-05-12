У столиці тривають обшуки, прокурори прийшли в "Київміськсвітло”

Правоохоронці розслідують фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва

Правоохоронці розслідують фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва

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Працівники Київської міської прокуратури спільно з Державною Фіскальною службою проводять обшуки у комунальному підприємстві КМДА “Київміськсвітло”, а також у офісах підрядних фірм.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, засновники приватних фірм спільно із чиновниками "Київміськсвітла” під час робіт по освітленню столиці завищували вартість їхнього виконання, а також проводили фінансово-господарські операції із фіктивними компаніями.

Під час проведених напередодні обшуків в інших підрядних організаціях, а також в КП "Київміськсвітло”, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств, задіяних в протиправній схемі”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що вже відкрили кримінальну справу за фактом ухиляння від сплати податків, що призвело до збитків державного бюджету.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що у "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА.

Як стало відомо, що прокуратура з ДФС проводять обшуки у "Київавтодорі".

Крім того, 11 травня відбулися обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.