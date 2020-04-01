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Олег Сєнцов
режисер
01 квітня 2020, 12:34 27

Сєнцов про скандал з Єрмаком: президент заплющив очі?

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на русском языке
01 квітня 2020, 12:34 27
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Спочатку нас пробували переконати, що на відео, де маячать дві неясні фігури, зафіксовані Антоненко та Кузьменко
Фото: скрін відео
Спочатку нас пробували переконати, що на відео, де маячать дві неясні фігури, зафіксовані Антоненко та Кузьменко

А зараз, на записах, де близько видно обличчя, нам кажуть, що може це і не брат голови ОП.

У першому випадку президент усе добре роздивився, а у другому заплющив очі?

Передісторія

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".

Автор(и) статті: Олег Сєнцов

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