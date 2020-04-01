Сєнцов про скандал з Єрмаком: президент заплющив очі?

Спочатку нас пробували переконати, що на відео, де маячать дві неясні фігури, зафіксовані Антоненко та Кузьменко

Фото: скрін відео

Спочатку нас пробували переконати, що на відео, де маячать дві неясні фігури, зафіксовані Антоненко та Кузьменко

.