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15 жовтня 2026, 20:25

Посадовця Держмитслужби затримали через хабар на $25 тисяч

15 жовтня 2026, 20:25
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Заступника начальника одного з управлінь Дермислужби затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди за працевлаштування до митниці з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації та допомогу зі вступом до університету

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора фігуранту повідомили про підозру. Він обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу Департаменту по роботі з персоналом Держмитслужби.

За версією слідства, посадовець обіцяв працевлаштувати чоловіка до митниці, що мало стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. За цю послугу він попросив 25 тисяч доларів. У вересні 2026 року правоохоронці задокументували отримання ним 15 тисяч доларів.

Крім того, слідство встановило, що посадовець, імовірно, діяв у змові з невстановленими службовими особами одного з профільних університетів і пропонував допомогу зі вступом до закладу вищої освіти. Спочатку він попросив за це 8 тисяч доларів, а згодом збільшив суму до 10 тисяч. За даними слідства, у серпні 2026 року він отримав ці кошти для себе та інших осіб.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про пособництво в одержанні неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх можливих учасників схеми, зокрема серед посадовців університету.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.

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