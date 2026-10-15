На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранені п’ятеро людей

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Упродовж 15 жовтня російські військові атакували населені пункти Херсонської області мінометами, ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про 5 поранених

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Усі постраждалі — жителі Нововоронцовки. Вони дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу, який стався вранці. Через вибухи в населеному пункті також пошкоджено кілька приватних будинків.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів — за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що унаслідок російського авіаудару по Слов’янську Донецької області загинули двоє людей. Пошкоджені приватний та триповерховий житлові будинки, під завалами яких опинилися люди.