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15 жовтня 2026, 23:40

На Київщині чоловік підпалив мікроавтобус

15 жовтня 2026, 23:40
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався у Білій Церкві. Правоохоронці затримали зловмисника

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Telegram-каналі чоловік отримав пропозицію підпалити автомобіль. Запальничкою він підпалив ганчірку з рідиною для розпалювання та підпалив передню частину мікроавтобуса Volkswagen. Після цього він втік.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 21-річний місцевий житель.

"У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який підпалив авто знайомого. Виявилось, це сталось через конфлікт.

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