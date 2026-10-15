На Київщині чоловік підпалив мікроавтобус
Інцидент стався у Білій Церкві. Правоохоронці затримали зловмисника
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
У Telegram-каналі чоловік отримав пропозицію підпалити автомобіль. Запальничкою він підпалив ганчірку з рідиною для розпалювання та підпалив передню частину мікроавтобуса Volkswagen. Після цього він втік.
Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 21-річний місцевий житель.
"У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповіли правоохоронці.
Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який підпалив авто знайомого. Виявилось, це сталось через конфлікт.
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