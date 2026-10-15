На Київщині чоловік підпалив мікроавтобус

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Telegram-каналі чоловік отримав пропозицію підпалити автомобіль. Запальничкою він підпалив ганчірку з рідиною для розпалювання та підпалив передню частину мікроавтобуса Volkswagen. Після цього він втік.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 21-річний місцевий житель.

"У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який підпалив авто знайомого. Виявилось, це сталось через конфлікт.