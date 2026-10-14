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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
14 жовтня 2026, 21:15

Собачі бої між мером Києва та Банковою

14 жовтня 2026, 21:15
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Історія перманентна і особливо загострюється, коли в столиці чергова срака. Із 2019 року вони нагадують синусоїду.
Історія перманентна і особливо загострюється, коли в столиці чергова срака. Із 2019 року вони нагадують синусоїду.
Фото: Суспільне
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Нинішнє спілкування оцих двох у парламенті намагання перекласти відповідальність одне із одного. І головне не відповідати на основне питання, а чому на пʼятому році повномасштабного вторгення — ціль номер один, українська столиця розшатана, розграбована правильними пацанами і їхніми музочками.

Коли у тебе є можливість виїхати в Гамбург, витягнути ізраїльський паспорт і стати сусідом Міндіча або залягти на дно у Відні — то тобі по суті фіолетово, чи буде тяга у метро на Святошино і чи вчасно приїде тролейбус на Виноградар, і чи витримає наша "Троя" облогу російськими окупаційними військами.

Покусати Кличка випустили Марʼяну Безуглу — крикливу скандалістку, чия місія у нинішній Раді брехати, дезінформувати, газлайтити і просто срати на голови, бо з юродивих і мажорів спросу нема. Але хіба не Марʼяна у нас мажоритарниця району, який останні тижні два чи не найбільше фігурує в трагічних новинах?

Щодо захисту Києва.

Тут винуватий і мер, який живе в режимі тейк іт ізі і не сильно ходить на предметні інтервʼю тут. А лиш множить паніку, коли видає французам страшилки, що "тікай, бо скоро буде війна і апокаліпсис". Що демонструє повну відбитість, що ті самі кияни формують всій цій Київраді бюджети і безбідне життя.

Далі — центральна влада. Де у нас знаходиться Банкова, уряд і депутати з численними пентхаусами, які поза межами декларацій познаходили розслідувачі "бігус інфо" та "схеми"? Звідки така свята впевненість, що до них ракета не долетить і не доведеться срати в собачі пакетики?

Три. Любов до безмежного піару. Тут є дві теми — або наші мегаочільники змагаються у позитиві, який виявляється пустим пшиком. Або інша крайність — треба як Кирило Тимошенко чи Тимур Ткаченко наввипередки змагатися, хто першими викладе фотки і порахує тіла загиблих киян. Як там, мужики, гарно спиться зараз? Як там просування особистих брендів?

І головне — давайте не забувати історію кооперативу Династія. На які гроші будували маєтки в Козині і як повʼязані ці крадіжки на енергетиці з тим, що в Києві задача банально доїхати на роботу — перетворюється у гру кальмара.

Якщо коротко — як же всі заєбали і як же хочеться до жити до перших виборів, аби ця клоунада пішла з Ради на смітник. А Києвом зайнялись професіонали, а не ті, хто радить виїхати на село аби було видно менше пройобів.

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