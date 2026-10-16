Співачка Міла Нітіч зізналась, скільки витрачає на оренду квартири в Києві

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Міла Нітіч розповіла, що її доходи залежать від кількості корпоративів та концертів. При цьому вона поєднує музику із кар'єрою викладача

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

"Дивись, у нас не буває однакових місяців. Ти знаєш, що в артистів сьогодні може бути три корпоративи, чотири концерти, завтра — десять і так далі. Тобто давай будемо говорити в середньому — до п’яти тисяч доларів", - пояснила артистка.

Також Міла Нітіч розповіла, що щомісяця на оренду квартири в столиці вона витрачає 15 тисяч гривень. За житло вона платить зі шкільної зарплати, яка становить приблизно 17-20 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.