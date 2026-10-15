Дизель наблизився до 100: що з цінами на АЗС в Україні
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Особливо стрімко останніми днями дорожчає дизель
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 15 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,55 гривні за літр (+0,06 гривні);
- бензин А-95 – 89,69 гривні за літр (+0,18 гривні);
- бензин А-92 – 86,20 гривні за літр (+0,19 гривні);
- дизпальне – 99,59 гривні за літр (+0,52 гривні);
- автогаз – 48,24 гривні за літр (+1,07 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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