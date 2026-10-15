Смертельна стрілянина на Рівненщині: затримали двох підозрюваних

Фото: поліція Рівненської області

На Дубенщині Рівненської області під час стрілянини загинув 27-річний житель Рівного. Чоловік дістав два вогнепальні поранення у спину. Поліцейські менш ніж за вісім годин розшукали та затримали двох підозрюваних у причетності до злочину

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Стрілянина сталася 14 жовтня близько 18:30 на автодорозі Київ — Чоп поблизу автозаправної станції в селі Зелений Гай.

За попередніми даними правоохоронців, напередодні між 27-річним жителем Рівного та 41-річним жителем Дубна виник конфлікт. Наступного дня чоловіки домовилися зустрітися, щоб з’ясувати стосунки. На зустріч кожен прибув зі своїми знайомими.

Під час спілкування між компаніями знову виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. Один з учасників конфлікту пошкодив колесо автомобіля Volkswagen, на якому приїхали опоненти.

Коли учасники сутички намагалися поїхати, чоловіки на автомобілі BMW почали переслідувати їх. Під час руху один із фігурантів відкрив вогонь з автоматичної зброї в напрямку Volkswagen. Унаслідок стрілянини 27-річний житель Рівного дістав два вогнепальні поранення у спину та загинув на місці.

До розшуку причетних залучили особовий склад територіальних і структурних підрозділів поліції. Правоохоронці встановили автомобіль BMW, яким пересувалися чоловіки, розшукали його та зупинили.

Одного з підозрюваних — 44-річного жителя Дубна — затримали. За даними поліції, під час конфлікту він пошкодив колесо автомобіля потерпілих і завдав тілесних ушкоджень товаришу загиблого.

Близько четвертої години ранку правоохоронці встановили місцеперебування та затримали 41-річного жителя Дубна. Чоловік переховувався в лісосмузі поблизу села Крилів.

Обох затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини злочину.

Нагадаємо, у вересні поблизу Добропілля Донецької області російські військові стратили двох полонених бійців Нацгвардії. За фактом воєнного злочину розпочали розслідування.