5-й рік великої війни: у Києві встановили перше мобільне укриття

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У столиці на п'ятий рік повномасштабної війни встановили перше в місті мобільне укриття. Воно знаходитиметься біля зупинки громадського транспорту

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.

Профінансували купівлю та встановлення меценати. Укриття облаштувують на Берестейському проспекті, поряд із зупинкою "Парк Івана Багряного". Через неї курсують тролейбуси маршрутів №№ 4, 5 та 7. Зазначили, що укриття також пристосоване для потреб людей із числа маломобільних груп.

"Зауважимо, що найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів. Зараз триває процедура закупівлі", - кажуть в КМДА.

Нагадаємо, раніше запровадили новий порядок оповіщення про повітряну загрозу, який передбачає різний алгоритм дій залежно від рівня небезпеки. Відтепер жовтий рівень повітряної загрози не означає автоматичної зупинки чи перенесення культурної події.