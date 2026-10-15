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15 жовтня 2026, 22:20

Прикордонники накрили вогнем окупантів, які ховались в лісах Херсонщини

15 жовтня 2026, 22:20
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Фото: ДПСУ
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Військові поділились свіжими кадрами з фронту. Українські захисники показали, як росіяни намагаються ховатись в лісах

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Українські оператори БПЛа знайшли десятьох росіян, які пересувались невеликими групами, і ховались серед дерев. Проте тепловізійні камери змогли їх "знайти". В результаті пілоти атакували також замаскований автомобіль і три антени зв’язку, які окупанти встановили на верхівках дерев.

"ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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