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Олег Сенцов
режиссер
01 апреля 2020, 12:34 54

Сенцов о скандале с Ермаком: президент закрыл глаза?

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01 апреля 2020, 12:34 54
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Сначала нас пробовали убедить, что на видео, где маячат две неясные фигуры, зафиксированы Антоненко и Кузьменко
Фото: скрин видео
Сначала нас пробовали убедить, что на видео, где маячат две неясные фигуры, зафиксированы Антоненко и Кузьменко

А сейчас, на записях, где близко видно лицо, нам говорят, что может это и не брат главы АП.

В первом случае президент все хорошо разглядел, а во втором закрыл глаза?

Предыстория

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированный антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом".

Автор(ы) статьи: Олег Сенцов

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