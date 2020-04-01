Сенцов о скандале с Ермаком: президент закрыл глаза?

Сначала нас пробовали убедить, что на видео, где маячат две неясные фигуры, зафиксированы Антоненко и Кузьменко

Фото: скрин видео

Сначала нас пробовали убедить, что на видео, где маячат две неясные фигуры, зафиксированы Антоненко и Кузьменко

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