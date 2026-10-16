Відома українська журналістка втратила брата: йому було лише 29
Журналістка Аліна Доротюк повідомила про смерть її брата. За його життя боролись лікарі
Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.
За словами Аліни Доротюк, стан її 29-річного двоюрідного брата був критичним. Він переніс дві трепанації черепа, але лікарі попередили близьких про найгірший розвиток подій.
Журналістка зауважила, що остатночні висновки про смерть Романа буде встановлювати слідство. Також вона подякувала людям, які її підтримують та допомагають їй та її родині пережити втрату.
Нагадаємо, напередодні пішов з життя український гуморист Олександр "Вєня" Венедчук. Йому було лише 32 роки.
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