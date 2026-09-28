Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині

За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У той же час деякі офіційні особи для рішення кадрового дефіциту пропонують запрошувати мігрантів з Філіппін

За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У той же час деякі офіційні особи для рішення кадрового дефіциту пропонують запрошувати мігрантів з Філіппін

Фото: з відкритих джерел

Гостра нестча кадрів, з якою зіткнулася вітчизняна медицина, має далекосяжні наслідки. Брак досвідчених і мотивованих лікарів та медсестер – це удар по здоров'ю громадян.

Кадровий голод і його "рішення"

За даними спеціалізованого медичного порталу health-ua.com, якщо кількість забезпечення лікарями у 2014 році в Україні становила 43,5 на 10 тис. населення, то у 2024 році, за даними MedReporter, – 31,1. Також з 2010 по 2022 рік на 40% скоротилася кількість медичних сестер – повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Сьогодні кількість медсестер на душу населення в країні вдвічі нижче ніж в Європі.

Водночас зростає навантаження на медиків, особливо на середній медперсонал. Є багато лікарень, особливо в регіонах, де одна медсестра надає допомогу 40 – 60 пацієнтам. Нерідкі випадки, коли одна медпрацівниця виконує роботу трьох і більше співробітників. Подібна ситуація, впевнені медики, – це вже про ризики для життя пацієнтів, оскільки працівник, який страждає від перевтоми, ризикує допустити непоправні помилки.

Водночас заробітна плата більшості медичних працівників, відповідно до постанови Кабміну № 28 від січня 2023 року, становить: не менше 20 тис. грн для лікарів і 13,5 тис. грн для середнього медперсоналу (до сплати податків). При тому що середня зарплата в Україні сьогодні – 30 тис. грн. З лютого 2026 року МОЗ ініціювало підвищення заробітної плати медпрацівникам первинної ланки та екстреної медичної допомоги – до 35 тис. грн лікарям і 25 тис. грн середньому медперсоналу (до сплати податків). Однак такі зарплати отримують далеко не всі, про що раніше повідомляв глава МОЗ України Віктор Ляшко. Варто відзначити, що в бюджеті на 2027 рік базові зарплати лікарям пропонується підвищити до 30 тис. грн, а медсестрам до 20 тис. грн, але це в разі якщо бюджет буде прийнято.

Працівники екстренної медичної допомоги. Фото: МОЗ України

На тлі низьких зарплат і нестачі кадрів примітним виглядають плани завезти в Україну мігрантів з Філіппін. Про це в інтерв'ю Hromadske заявила Надзвичайний та Повноважний посол України на Філіппінах Юлія Федів. За її словами, філіппінці вже показали себе як висококласний медперсонал у Польщі, Угорщині, Чехії та інших європейських країнах, а тому даний трудовий "ресурс" розглядає і український МОЗ. Виходить, замість того щоб робити ставку на вітчизняних медичних фахівців, створювати їм кращі умови праці, підвищувати зарплати, – офіційні особи готові заміщати їх мігрантами.

Скорочення лікарень і зростаючі навантаження

Медична реформа за останні роки суттєво змінила звичну систему охорони здоров'я в країні. Поряд з програмою державних гарантій, яка надає пацієнтам перелік безкоштовних ліків, медичних матеріалів та медичне обслуговування, в Україні в рази скоротилася кількість медустанов. Якщо в 1991 році в державі було 3,9 тис. лікарень, то в 2017 році – 1,7 тис. лікарень, а в 2026-му – 836 (на підконтрольній території). Також різко скоротилася кількість фельдшерських пунктів – з 12,7 тис. у 2017 році до 7,5 тис. у 2022 році. Істотно змінилися і підходи в роботі медиків, які тепер не лікують, а "надають медичні послуги", причому якість виконаної роботи нерідко оцінюється правильним веденням документації, аніж результатами лікування. Детальніше про роботу українських медичних працівників RegioNews розповів Олексій Чуприна – лікар-хірург вищої категорії з Миргорода Полтавської області, який має 41 рік досвіду роботи в системі охорони здоров'я. Також Олексій Чуприна є керівником Альтернативної профспілки медичних працівників м. Миргорода та одним із відомих діячів Всеукраїнського медичного руху "Будь як Ми".

Лікар Олексій Чуприна. Фото: Facebook

Лікар розповів, що в останні роки МОЗ видало кілька наказів, які суттєво посилили вимоги ведення історій хвороби: як у паперовому так і в електронному варіанті. За словами Олексія Чуприни, час, витрачений на паперово-комп'ютерну роботу, у нього в підсумку збільшився вдвічі. Крім того, лікар по три години двічі на тиждень бере участь в експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишні МСЕК). В результаті часу на пацієнта у нього залишається набагато менше ніж раніше, і нерідко лікар змушений працювати поза робочий час. При цьому медпрацівник не вважає що посилення вимог до паперово-комп'ютерної роботи якось допомагає пацієнтові.

"Пацієнту абсолютно все одно скільки часу я проводжу за цією роботою. Йому потрібен лікар і медсестра. Однак лікар і медсестра змушені не стільки опікуватися лікуванням людей, скільки стежити, наскільки правильно внесені відомості в електронну систему. Наскільки коректно написаний щоденники кожного дня пацієнта в паперову історію. Наскільки своєчасно дотримані годинні норми коли потрібно здати історію і вносити її в комп'ютер", – розповів Олексій Чуприна.

Удар по мотивації районного спеціаліста

Лікаря турбує ситуація, яка склалася з кластерними лікарнями – колишніми районними. Через особливості фінансової політики Національної служби здоров'я України (НСЗУ), в Україні зроблено акцент на розвиток надкластерних медзакладів (обласних лікарень) та первинну медицину. В результаті великі і профільні установи отримують дійсно хороші бюджети, в той час як райлікарні скорочують свої можливості, і ряд операцій пацієнти змушені робити в області. Це ускладнює доступність, особливо для людей похилого віку та для осіб з інвалідністю із сільської місцевості. Також зниження уваги до районних лікарень провокує відтік досвідчених кадрів, частіше молоді. У підсумку, каже Олексій Чуприна, саме районні лікарні в першу чергу відчувають кадровий дефіцит.

Ще одним негативним фактором – є зниження ентузіазму районного спеціаліста. Хірург в районній лікарні міг би прооперувати і надалі надавати допомогу онкохворому і будь-якому іншому пацієнтові, що вимагає планової хірургічної операції. Проте хірург позбавлений стимулу в разі, якщо лікарня не має фінансового пакету на подібну медичну допомогу. Фінансування від НСЗУ лікарні отримують як правило за повний цикл медичних "послуг". У підсумку, каже Олексій Чуприна, районний лікар направляє пацієнта до профільного медзакладу у великому місті, і його не повинно цікавити, чи складно пацієнту в результаті дістатися, і наскільки тамтешні фахівці завантажені. Такі підходи, вважає наш співрозмовник, провокують у деяких медиків зниження мотивації до своєї роботи.

Робота медичних працівників. Фото медичного руху "Будь як Ми"

Негативним фактором зниження підтримки регіональних медустанов Олексій Чуприна вважає проблему вразливості в умовах воєнного часу. Адже велика і забезпечена всім необхідним обласна лікарня – явна ціль для атаки. У разі пошкодження такого медзакладу, надати спеціалізовану медичну допомогу в області буде вже ніде з урахуванням скорочення можливостей районних лікарень. Те, що подібна ситуація можлива, показали удари по великим логістичним центрам продовольчих мереж у серпні – вересні у великих містах, і подальша за цим логістична криза.

"Моя позиція така: скорочення і реорганізація установ на периферії – це злочин. Потрібно зберегти лікарні, які б могли надавати 70 – 80% необхідної допомоги", – зазначив лікар.

Недооцінена праця

Наріжним каменем медицини в будь-якій державі є фінансування. Але якщо та ж Франція витрачає на медицину понад 9% ВВП, то в Україні цей показник до повномасштабної війни становив 3,5%, а в 2026 році – 2,5%, повідомляє Центр економічної стратегії. Таке фінансування в результаті покриває приблизно половину необхідних медичних витрат.

Через настільки незадовільне фінансування медицини заробітна плата українського медпрацівника, порівняно з колегою з Європи або США, виглядає незрівнянно низькою. Хірург районної української лікарні, за словами Олексія Чуприни, отримує в місяць 22 – 23 тис. грн і це з переробками. Водночас його колега на Заході – від $5 тис., а медсестра від $2,5 тис.

Робота медичних працівників. Фото медичного руху "Будь як Ми"

"Знайомий хірург якось розповів мені, що якби він отримував на місяць 50 тис. грн, то він тоді готовий виконувати всі вимоги МОЗ якими б порожніми вони не здавалися, оскільки знає за що працює. Але те, як сьогоднішні влада і суспільство ставляться до праці медиків, більше схоже на спробу зробити працівників медицини заляканими і керованими. І дійсно, багато медиків сьогодні працюють більше за страх бути покараними, ніж за бажання або особисті досягнення", – вважає Олексій Чуприна.

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Для відновлення і розвитку України необхідні здорові та мотивовані люди. Але чи здатна медицина, в якій (свідомо чи ні) просуваються бізнес-підходи і тотальна економія, – створити умови для поліпшення якості життя громадян? Проте саме такі дії нагадують сьогоднішні українські реалії. І тим привабливіше для українського суспільства виглядає система медичної підтримки, основою якої є турбота про здоров'я людини, поліпшення якості її життя, підвищення довголіття. Подібні прагнення цілком реалізовані, якщо будуть докорінно змінені пріоритети держави, яка зрозуміє, що саме громадяни є основою її розвитку.

Сьогодні в Україні є чимало медпрацівників, для яких здоров'я пацієнта – є пріоритетом у їх роботі. Про це свідчать багато прикладів лікарів та медсестер, які в критичних умовах на прифронтових територіях надавали, і продовжують надавати допомогу пацієнтам, незважаючи на ризики для свого життя. А скільки медичних працівників, які, попри низькі зарплати та навантаження, продовжують гідно виконувати свої медичні обов'язки! Ці, та багато інших прикладів, свідчать, що у вітчизняній медицині є величезний кадровий потенціал. Однак кадри необхідно підтримувати, а не створювати умови для саморуйнування і деградації, які явно не йдуть на користь більшій частині народу.