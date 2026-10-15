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15 жовтня 2026, 22:55

Нарколабораторія в приватному будинку на Черкащині: 28-річного киянина засудили до 9 років

15 жовтня 2026, 22:55
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Фото: Київська міська прокуратура
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28-річного мешканця Києва засудили до дев’яти років позбавлення волі за участь у злочинній організації, яка виготовляла та збувала психотропні речовини

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними прокуратури, лише за два тижні чоловік виготовив понад 11,1 кг PVP та понад 2,3 кг альфа-бромвалерофенону в нарколабораторії на Черкащині.

На початку лютого 2026 року організатор залучив чоловіка до роботи "лаборантом" у нарколабораторії, облаштованій у приватному будинку. Там виготовляли психотропні речовини.

Під час обшуку правоохоронці вилучили лабораторне обладнання, зокрема колби, витяжку та холодильне устаткування, прекурсори й виготовлені психотропні речовини. Того самого дня затримали вісьмох людей.

Суд визнав киянина винним в участі у злочинній організації, незаконному зберіганні прекурсорів у великому розмірі, а також незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великому розмірі.

Чоловіка засудили до дев’яти років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Це вже другий обвинувальний вирок щодо учасників злочинної організації, викритої під час масштабної спецоперації "Рубікон".

Досудове розслідування щодо організатора та інших членів угруповання триває. Обвинувальний акт стосовно ще одного учасника організації перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.

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Київ наркотики Черкаська область нарколабораторія
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