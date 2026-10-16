Екс "ВІА Гра" показала, як дрон збивали прямо поруч з її будинком
Українська співачка Анастасія Кожевнікова нещодавно стала мамою. Проте перші дні материнства порушили російські обстріли
Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.
Артистка показала кадри з її вікна. Там можна побачити, що біля її будинку збили російський безпілотник. При цьому артистка попри стрес намагається зосередитись на материнстві та привітаннях.
"Це сьогоднішній ранок, я змогла трішки поспати. Насолоджуюсь атмосферою. Увесь дім у квітах. Дякую кожному, хоча я хотіла попросити замість квітів сертифікат на масаж, забула", - каже співачка.
Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та її колишній чоловік показували кадри, як виглядав район з пологовим будинком, де народився їхній син, після російської атаки.
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